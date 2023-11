Messi confesó qué partido le gustaría volver a jugar: “Me quedó la espinita de…”

La carrera de Lionel Messi ya tenía poco para mejorar antes del Mundial, pero la coronación en Qatar terminó llevándola a la escala de la casi perfección. El futbolista, de laureado paso por Barcelona, París Saint Germain y la Selección argentina, con actualidad en el Inter Miami, es el más ganador de títulos de la historia del deporte.

En más de una oportunidad se lo escuchó a Messi hacer balances de este tipo. De hecho, recientemente al recibir el Balón de Oro, confesó: "Como lo dije muchas veces, nunca imaginé la carrera que tuve. Tener la suerte de haber conseguido todos mis objetivos, de haber conseguido todo en el fútbol que es muy difícil". Sin embargo, las derrotas también dolieron.

Este jueves, las redes sociales estallaron luego de que se publique una charla grabada a modo de entrevista, por parte de la marca Adidas, que reunió a Messi con Zinedine Zidane. Una cita de mucho nivel. Entre las cosas que se hablaron: las finales de Mundiales, el River de Enzo Francescoli y la figura de Diego Maradona.

En relación a las finales del mundo, comparando la de Qatar 2022 con la de Brasil 2014, el argentino hizo un nuevo balance. "Las cosas pasan porque tienen que pasar, no me arrepiento de todo el camino que hice. Tuve la suerte de tener muchas alegrías, también tristezas por no haber alcanzado objetivos, pero si se dio así es porque tenía que ser así", expresó.

Sin embargo, en el juego del hipotético caso de que se pueda volver a disputar uno de los partidos que le tocó vivir, Messi eligió sin dudar cuál sería: "Me quedó la espinita de la final del Mundial 2014. La pude dibujar un poco con este Mundial". Aquel encuentro fue disputado un 13 de julio de 2014, ante Alemania, en el estadio Maracaná. Argentina fue levemente superior pero un gol de Mario Götze cortó la ilusión de todos los argentinos por ver a Messi campeón del mundo.

La espera valió la pena, ya que 8 años después pudo coronarse. "Lo hiciste en el 2022, cambiaste la historia. Ya está", lo consoló Zizou.