La particular respuesta de Herrón sobre la posibilidad de seguir como DT en 2024: “Yo sé de la…”

El circunstancial reemplazante de Jorge Almirón, Mariano Herrón, admitió tras el empate de Boca Juniors en el Nuevo Gasómetro frente a San Lorenzo, que los jugadores "están golpeados (por perder la final de la Copa)" y también se refirió una posible continuidad en el cargo si se dan algunos resultados positivos de acá a fin de año.

"Yo sé de la responsabilidad que tengo pero estoy en el mejor lugar del mundo así que no me quejo, intento trabajar, ayudar y ojalá que logre el objetivo. No miro más allá de estos partidos que me han confirmado, así que no tengo demasiado para decir sobre una continuidad", manifestó ante los medios.

Luego, sobre el partido, agregó: "Tenemos un gran plantel con muchos jugadores de experiencia, de jerarquía, con jóvenes que juegan realmente bien. Uno tiene su idea y ojalá podamos plasmarla. los muchachos hicieron un buen partido".

"Ellos nos pusieron muchos delanteros, en un momento estaban con tres nueves, salteaban la mitada de la cancha con pelotazos y eso te obligaba a ir para atrás, pero seguramente miraremos el partido otra vez y veremos en qué nos equivocamos. eremos cómo terminaron los jugadores, tenemos tres días o cuatro para el siguiente partido", continuó.

Para cerrar, dejó en claro que tiene "un gran plantel así que cualquiera de los muchachos que tenga que jugar lo va a hacer bien. Tenemos jugadores capacitados para estar en este club, quedó demostrado porque llegamos a la final de la Copa Libertadores".