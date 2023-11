La lapidaria respuesta de Djokovic a Nadal de la que habla todo el mundo del tenis: “Yo no finjo como…”

En las últimas semanas, Novak Djokovic ha tirado varios dardos que han tenido como destinatario a Rafael Nadal. Luego de ganar el Masters 1000 de París, el serbio apuntó contra uno de sus grandes rivales quien expresó que los récords no le quitaron el sueño durante su carrera deportiva al hablar de los 24 grandes ganados por Nole.

"Para él sí hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo. Y a lo mejor por eso lo ha conseguido, ha llevado la ambición al máximo. Yo he sido ambicioso, pero con una ambición sana que me ha permitido ver las cosas con perspectiva, no estar frustrado, no cabrearme más de la cuenta en la pista cuando las cosas no iban bien”, dijo Rafa y Djokovic respondió.

Djokovic le pegó duro a Rafa.

"Voy a por todos los récords posibles, todos los que pueda batir. Nunca he tenido problemas para decir eso. Y es por eso que no le gusto a ciertas personas. Yo no finjo como otros y digo que los récords no son mi objetivo para luego comportarme de manera diferente… Yo siempre trato de estar en línea con lo que creo", expresó.

En la misma línea, siguió: "Intento disfrutar de estos momentos que ahora significan y valen el doble. Cuando considerás la etapa de mi vida y carrera en la que me encuentro, y ganar un torneo tan grande. Aunque pueda parecer una rutina para la gente, cada victoria en los niveles de Masters y Grand Slam realmente significa mucho para mí".

Por ganar el Francia, Novak amplió su distancia como líder del ranking mundial. La leyenda de Belgrano sumó 400 puntos, a la vez que su escolta, el español Carlos Alcaraz, bajó 170, lo que dejó la distancia entre ambos en 2.990. Djokovic, ganador de 40 títulos Masters 1000 en su carrera y con 18 victorias consecutivas, no pierde desde la final de Wimbledon, justamente Alcaraz.