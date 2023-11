El sorpresivo posteo "saca chapa" de Almirón tras renunciar a Boca, citando al DT de Fluminense: "En medio del dolor..."

Jorge Almirón decidió no ser más el entrenador de Boca cuando regresó a Buenos Aires, tras haber perdido la final de la Copa Libertadores ante Fluminense en el Maracaná. El DT tenía contrato hasta diciembre, pero prefirió interrumpirlo y no disputar el resto de los compromisos con el equipo, que tenía en el horizonte las semifinales de la Copa Argentina ante Estudiantes.

Sorprendido por la decisión, el propio entrenador del equipo brasilero, Fernando Diniz, le envió un mensaje de apoyo que resonó por estos lados. "Boca llegó muy bien, con mucha dificultad... Es muy difícil llegar a la final. Y encontré a Boca como uno de los equipos mejor entrenados de toda la competición. Me sorprendí de su salida", aseguró en diálogo con Olé.

Días después y tras hacer un posteo de despedida del club tras su decisión, Almirón "sacó chapa" y publicó en su cuenta oficial de Instagram un agradecimiento al noble gesto del DT del Fluminense, que también ejerce un interinato en la selección de Brasil.

"Tu mensaje reconforta en medio del dolor de la derrota. Gracias por tus palabras Fernando y Felicitaciones por el título conseguido", escribió Almirón, adjuntando una foto de ambos saludándose, que tiene la frase inicial de Diniz escrita.

El posteo de Almirón.

No se trató del único gesto de respeto del DT brasilero para con Boca, y que además de referirse al entrenador, en conferencia de prensa reconoció el camino del Xeneize en la Copa. "Boca no es fracasado, hay que parar de decir eso. El que llegó hasta acá es campeón, no solo quien gana el título. Campeón es el que juega con dignidad, respeta y trabaja con amor", expresó.



