El piloto de Turismo Carretera que tomó una drástica decisión por "falta de motivación"

El próximo fin de semana se disputará la cuarta fecha de la Copa de Oro, penúltima fecha del año, del Turismo Carretera. El autódromo de Toay, en La Pampa, será el escenario para que la máxima dispute una competencia clave y que puede dejar casi definido el certamen según los resultados que se den.

Leyenda

Pero en la cita habrá algunos ausentes importantes y uno de ellos será Federico Iribarne quien lo anunció en sus redes sociales con un sentido mensaje: "En un año difícil para mi en lo personal, ante las roturas de los motores en rafaela y la falta de motivación que tengo, decidí dar por finalizado mi 2023".

"No sigo en el Turismo Carretera. No voy a bajar los brazos, quiero volver mas fuerte el año próximo. Gracias a toda la gente que siempre me sigue, familia, amigos, sponsors", agregó el piloto de Lanús que tuvo un año irregular y su mejor resultado en pista fue un 19° lugar.

En total habrá 49 inscriptos, donde se destaca la vuelta de Lionel Ugalde, quien no corre desde el pasado 20 de agosto en Buenos Aires, fin de semana donde en todo momento fue protagonista, cerrando el domingo con un quinto puesto en la final. Además del marplatense estarán volviendo Juan Garbellino y Leandro Mulet. Mientras que Esteban Gini, que será papá y Leonel Sotro también estarán ausentes en la competencia que se correrá el próximo domingo.

Principales posiciones del TC: Werner (Ford), 149,5 puntos; Santero (Ford), 109,5; Mangoni (Chevrolet) 103,5; Aguirre (Dodge), 84,5; Juan Martín Trucco (Dodge), 81; José Manuel Urcera (Torino), 80,5; Ledesma (Chevrolet) 79; Germán Todino (Dodge), 76,5.