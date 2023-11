Bomba: el club que buscará llevarse a Cavani cuando termine su contrato en Boca

Luego de la dura derrota sufrida en la final de la Copa Libertadores, Jorge Almirón dejó de ser el entrenador de Boca y ya se comienza a hablar de algunos futbolistas que también podrían dejar el club. Si bien todavía tiene contrato con el club, Edinson Cavani ya fue buscado por un gigante sudamericano que sueña con tenerlo: Peñarol.

Edgardo Novick, uno de los candidatos a presidente en las próximas elecciones del club uruguayo, lo reveló en una entrevista con el diario El País: "Estamos trabajando en un gran equipo para dentro de un año para que Peñarol en 2025 sea el mejor plantel y pueda pelear la Copa Libertadores".

Edgardo Novick, el hombre que pretende cambiar a Peñarol. Fuente: El País.

"Por eso les voy a decir en qué nos vamos a basar y cuál es la estrella que queremos traer a Peñarol y que ya estamos trabajando para traerlo dentro de un año: Edinson Cavani", agregó y avisó que "si Boca lo quiere, Peñarol tiene que hacer los mayores esfuerzos y yo me comprometo personalmente a hacer el mayor esfuerzo para traer a Cavani en el año 2025".

"Y así Peñarol, con un equipo de estrellas alrededor de Cavani que pueden venir y que podemos traer, va a pelear la Copa Libertadores como Cavani, que jugó la final. Eso es lo que estamos proponiéndole a los socios. Y se puede traer porque vamos a crear una estructura de marketing y de marca. Hay que elevar a Peñarol con una figura de este tipo", continuó ilusionado.

Luego, para cerrar, explicó: "Atrás de Cavani vamos a armar un gran equipo para pelear de verdad la Copa Libertadores. Es posible. No es un tema electoral. Es posible y yo me comprometo a hacer todo el esfuerzo. Esa es nuestra propuesta al socio y esto es un cambio de verdad, un cambio profesional que se puede lograr y estamos trabajando para eso, porque las cosas serias en materia profesional, como en la vida, no se hacen de un día para el otro. Tenemos un año, para lograr esta propuesta".