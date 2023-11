La llamativa decisión de Herrón con un futbolista de Boca que jugó la final en el Maracaná

Boca vive momentos de convulsión total. La derrota en la final de la Copa Libertadores dejó varias consecuencias, como la renuncia de Jorge Almirón y la posterior conferencia de prensa de Juan Román Riquelme. Allí, el vicepresidente ratificó a Mariano Herrón como técnico interino hasta el final de la temporada. En su primera práctica, el DT de la Reserva tomó una decisión que generó mucho ruido antes de enfrentar a San Lorenzo.

Este lunes, el Xeneize publicó la lista de concentrados para visitar al Ciclón y un parte médico a modo de justificación de algunas ausencias, como la de Marcos Rojo y Equi Fernández. Sin embargo, no hubo mayores explicaciones oficiales a la ausencia de Vicente Taborda, que fue bajado a Reserva por Herrón en la mañana del martes.

La noticia causó mucho revuelo en el mundo Boca, ya que el pibe entrerriano pasó de ser el encargado de buscar el empate agónico ante Fluminense a entrenarse con el equipo juvenil. El volante ofensivo ingresó en el entretiempo del alargue y todos los ataques del Xeneize pasaron por sus pies, pese a tener un puñado de minutos en el semestre.

Taborda arrancó el año a préstamo en Platense y fue repescado a mitad de año por el club que lo formó. Al contrario de lo que se creía en su llegada, al joven de 22 años le costó tener participación y no se ganó un lugar en la consideración hasta la victoria ante Unión como local, dos semanas antes del cotejo en el Maracaná.

Taborda jugó los últimos 15 minutos de la final ante Fluminense.

Desde entonces, Almirón no lo puso ni un segundo ante Racing con un equipo 100% alternativo. Luego, fue titular y de lo más rescatable en el empate ante Estudiantes, el compromiso previo al encuentro con el Flu. Esta pequeña muestra no fue impedimento para que el exDT de Boca lo pusiera en el momento más caliente de los últimos años en el club. El chico se hizo cargo como pudo, pero el Xeneize no llegó al empate.

Apenas tres días después de recibir tamaña responsabilidad, Taborda entrenará con la Reserva. Según diferentes periodistas que cubren Boca, la decisión está lejos de ser definitiva, aunque no por esto deja de sorprender.