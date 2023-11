Bruno Valdez reveló el motivo por el que Almirón lo puso de delantero ante Fluminense: "Le dije..."

Uno de los momentos que llamó la atención durante la final entre Boca y Fluminense en el estadio Maracaná fue cuando el cuarto árbitro levantó el cartel luminoso para confirmar el ingreso de Bruno Valdez en lugar de Nicolás Figal a falta de un puñado de minutos para el final del segundo tiempo extra.

En horas de la tarde de este lunes fue el defensor paraguayo, quien ingresó para jugar como delantero de área, quien rompió el silencio y reveló los motivos por los cuales Jorge Almirón tomó la decisión de mandarlo al ataque en lugar de uno de los referentes del equipo.

Nicolás Figal no se tomó de la mejor manera el cambio de Almirón.

En su diálogo con el programa radial Versus, de Paraguay, Valdez contó: "Entré de 9 (delantero). En los últimos minutos el profe miró para atrás y yo tenía unas ganas inmensas de entrar, ya no teníamos delanteros. Le dije si me podía poner de 9 para buscar los centros, tenía mucha confianza".

"Le dije eso en la calentura del momento. Se me cruzó por la cabeza decirle que me ponga de 9 en los últimos diez minutos y me hizo caso. Lastimosamente no pude ayudar al equipo", añadió el defensor central de Boca, quien no pudo cumplir con el objetivo de llevar el encuentro al alargue.

Para finalizar, Valdez sentenció: "Una tristeza muy grande por no conseguir lo que quisimos, hubo una movilización muy grande de la gente, estábamos entusiasmados. Pero también Fluminense hizo las cosas bien. Tuve la oportunidad de poder entrar los últimos diez minutos de 9 para poder buscar el gol del empate en busca de llegar a los penales que nos teníamos confianza".