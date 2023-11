La fuerte revelación de Djokovic tras ganar su séptimo Masters 1000 de París-Bercy: "No creo que..."

No hacía falta, pero Novak Djokovic volvió a dejar en claro por qué es el mejor jugador del mundo y, para muchos, de la historia del tenis. Este domingo, Nole se cargó a Grigor Dimitrov por 6-4 y 6-3 para alzar su séptimo Masters 1000 de París-Bercy. Pese a que su máximo objetivo es acumular cuantos Grand Slams como pueda, el serbio le dio una valor muy especial a este nuevo título.

Mirá el video

Luego de la final, el serbio explicó por qué cree que esta consagración en la capital francesa tiene un sabor distinto a otros dentro de sus 40 títulos de Masters 1000: "Esta victoria tiene más valor, sabe mejor, particularmente en esta fase de mi carrera con todo lo que ha pasado en los últimos días. Ni siquiera sé en qué etapa de mi carrera me encuentro, pero creo que cada victoria en un gran torneo tiene el doble de valor", expresó.

Durante la última semana, Djokovic batalló contra un virus estomacal que se veía presente en su juego. Ante esta dificultad, el número 1 del mundo sacó lo mejor de sí mismo para llevarse un nuevo torneo a su casa: "Ha sido una semana muy complicada. También fuera de pista, con el virus estomacal que me ha quitado mucha energía, aunque de alguna forma encontré ese extra cuando más lo necesitaba, particularmente jueves, viernes y sábado, donde he estado más cerca de perder que de ganar los partidos. Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en los últimos siete días, es una de mis victorias más especiales en la categoría de Masters 1000. Es increíble que me haya podido sentir así hoy”, sentenció.

Noticias Relacionadas Djokovic venció a Dimitrov y celebró un nuevo título en París

Djokovic, campeón y número uno absoluto.

Por otra parte, el oriundo de Belgrado, máximo ganador de la categoría Masters 1000 por amplia diferencia, reconoció que estuvo lejos de su mejor versión; "He intentado dar lo mejor de mí bajo las circunstancias. ¿He jugado mi mejor tenis? No creo haber jugado al nivel al que suelo hacerlo en los grandes torneos. Tienes que aceptar las circunstancias y luchar por sobrevivir cada día", reveló.

Ahora, Nole buscará su séptimo ATP Finals en Turín. Sin embargo, sus objetivos pasan por otro lado para el final de la temporada: "Creo que necesito una victoria más para asegurarme el número uno, ese es mi principal objetivo, aparte de la Copa Davis. Los próximos tres días son de recuperación, dejaré la raqueta a un lado y pasaré tiempo con la familia para recargar. Después iré a Turín, donde cada partido será como una final de un gran torneo. Cada encuentro tiene muchos puntos, mucha importancia. Llegaré con buenos sentimientos, mucha confianza. No he perdido ningún partido desde la final de Wimbledon, así que espero acabar la temporada por todo lo alto. Terminar el año número uno y la Copa Davis son mis objetivos principales", concluyó.