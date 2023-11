El posteo del astrólogo de Boca tras perder ante Fluminense: la respuesta de los hinchas

Giorgio Armas tomó gran notoriedad a lo largo de la temporada por sus predicciones en cada ocasión que Boca dice presente dentro del campo de juego. Además el astrólogo confirmó en reiteradas ocasiones que trabajaba codo a codo junto a Jorge Almirón, director técnico del plantel profesional del Xeneize.

A lo largo de las últimas semanas, el especialista en rituales había asegurado en sus redes sociales que el elenco de La Ribera iba a alzar el trofeo de clubes más importante del continente durante la jornada de este sábado. Luego derrota ante el elenco brasilero, dijo presente en su cuenta de Twitter.

El posteo de Giorgio Armas tras la final de la Copa Libertadores.

"¡Aguante Boca! Perdón", escribió Giorgio Armas minutos más tarde de la finalización del encuentro en el estadio Maracaná. Inmediatamente el posteo se viralizó y recibió miles de interacciones de los hinchas que suelen seguir cada una de sus actividades en Twitter.

"No te perdonó nada, ni a vos ni todos los astrólogos ni supuestos videntes, hasta acá llegaron todos", "Llegó el día donde tengo q eliminarte, bloquearte y no creer más en la astrología" y "Es increíble q 50 astrólogos daban campeón a boca , con la astrología no se puede ganar un partido , hay mil cosas más q influyen , fue lindo mientras duró pero ya no se cree más", fueron algunos de los comentarios.

Otros hinchas optaron por recurrir a insultos y amenazas para descargar su enojo contra el astrólogo que también había asegurado que el equipo de Jorge Almirón sería el ganador del último Superclásico, el cual se disputó en la Bombonera y quedó en manos de River.