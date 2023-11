Jonatan Maidana confirmó que jugó su último partido en el Monumental: "Estoy agradecido a..."

Jonatan Maidana sumó algunos minutos en la derrota de River ante Huracán en el estadio Monumental. El histórico defensor central del Millonario recibió la cinta de capitán por parte de Enzo Pérez y se despidió de esta manera del público del Millonario, teniendo en cuenta que fue su último encuentro en Núñez.

"Hoy fue mi último partido en este estadio. Estoy agradecido a todos los momentos que viví en este club. A los directivos, cada entrenador que tuve y la gente por el aguante. Espero terminar de la mejor manera el torneo y después decidiremos lo que se viene por delante", aseguró.

Sobre lo que hubiese significado no sumar minutos ante el Globo, Maidana expresó: "Uno es profesional y sabe que lo principal es el equipo. Si no entraba iba a apoyar al equipo desde donde tocara, como hice siempre. Me tocó entrar y lamentablemente, en una jugada desafortunada, termina el gol. Es parte del fútbol y va a pasar siempre esta clase de jugadas"

A la hora de hablar sobre su futuro en River, donde quedan algunos partidos por delante para el final de la temporada: "Uno lo venía analizando, veía algunas señales. Intentaré terminar de la mejor manera, entrenarme al 100% como hice siempre y disfrutar cada entrenamiento y partido como hice siempre".

Para finalizar, Maidana sentenció: "Por ahora estoy con ganas. Me siento bien, en la semana lo que uno ve con la tecnología y los gps, estoy en el pelotón. No vengo muy atrasado y en ese sentido tengo fuerzas para meterle un tiempito más. Con tranquilidad, quiero enfocarme a full en lo poco que queda acá en el club".