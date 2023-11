La drástica decisión de Julián Santero a días de disputar la última fecha del Turismo Carretera

Luego de haber perdido a Matías Rossi en Turismo Carretera, Toyota Gazoo Racing Argentina se quedará también sin Julián Santero en el TC2000. El mendocino decidió marcharse del equipo y tiene como primer desafío, además de seguir en el TC, sumarse a la categoría TC Pick Up a partir de la próxima temporada.

En diálogo con el sitio Campeones, Santero explicó los motivos y fue filoso: "Por momentos no me sentí del todo cuidado, no por la categoría sino por Toyota. Son cosas que el piloto pone en la balanza, como sentirse valorado dentro de la marca. Detalles que van sumando con el paso de los años, que comienzan a ser cada vez más importantes e inclinaron la balanza".

Santero deja el TC2000.

"Cierro una etapa muy linda. Me voy a llevar muy lindos recuerdos, pero es un día triste para mí. Más allá de que haya decidido tomar nuevos rumbos con el optimismo de que sea mejor, cerrar esta etapa me duele bastante. Tuve que evaluar qué era lo mejor para mi futuro", agregó el nacido en Guaymallén que finalizó segundo en el certamen del TC2000.

En la misma línea, reconoció: "Se cerró una etapa de muchos años junto al TC2000 y también con Toyota. Tuve un gran apoyo de la marca, haciendo muchas experiencias y con buenos resultados. Básicamente aposté a futuro, a tener muchos años dentro del automovilismo argentino, siendo competitivo y por eso tomo nuevos rumbos".

Ahora Santero se enfoca en la definición del Turismo Carretera. Si bien está lejos con relación a Mariano Werner, todavía cuenta con chances matemáticas de ser campeón y buscará una victoria que le permita sostener la ilusión hasta la última vuelta. En San Juan, el próximo fin de semana, se termina el año.