Arturo Vidal le pegó a Alejandro Garnacho tras su tremendo golazo: "No entiendo por qué..."

Alejandro Garnacho se volvió tendencia durante la jornada del sábado. Y no es para menos. Cuando el reloj marcaba dos minutos de la visita del Manchester United a Everton en el Goodison Park, el delantero de la Selección argentina abrió el marcador con un verdadero golazo.

Marcus Rashford recibió por derecha y asistió al portugués Diogo Dalot, quien de primera envió un centro al segundo palo. El atacante de la Selección argentina volvió sobre sus pasos y realizó una tremenda tijera que culminó con la pelota entrando en el ángulo superior izquierdo del arquero local.

Mirá el video

La pirueta de Garnacho no tardó en viralizarse a través de las redes sociales, donde el mundo del fútbol reaccionó a uno de los goles que sin dudas peleará por ganar el premio Puskas al mejor del año. En este contexto, quien alzó la voz e inesperadamente criticó al joven fue Arturo Vidal.

El chileno se encontraba realizando una transmisión en vivo en Twitch y sus seguidores le consultaron por el tanto convertido por el futbolista del Manchester United. “Sí, estábamos viendo el partido. Terrible, terrible golazo”, comenzó el mediocampista, quien suena como posible refuerzo de Boca para la próxima temporada.

Posteriormente, Vidal sentenció: “Lo único malo o lo que no entendí es por qué celebra como Cristiano. No entiendo por qué no celebra y se hace su chapa. Está bien que sea su ídolo, pero tiene que hacer su nombre. Él es un jugador ya grande. Tiene que hacer su nombre para no quedar siempre en la sombra”.