Godoy Cruz recibe a Boca Juniors para meterse en la Libertadores: hora y TV

Godoy Cruz mira más allá de la frontera. Cruzar Desaguadero se hizo una hermosa y sana costumbre y ahora va pidiendo turno para actualizar su pasaporte. La clasificación a la próxima Copa Libertadores está ahí nomás y ese paso (corto y enorme) intentará darlo este domingo en un duelo que puede seguir agigantando la historia Bodeguera.

Boca Juniors es el invitado a la fiesta. Cómo será el presente del que goza el Tomba, producto de su enorme trabajo de hace años, que hoy está clasificado a cuartos de final del actual torneo local y con un pie en la Libertadores 2024, mientras que un enorme como el Xeneixe está afuera de ambas competencias y si no vence a Godoy Cruz le dirá adiós definitivamente a la próxima edición del máximo torneo continental.

López Muñoz sabe lo que es marcarle a Boca.

Para no depender de nadie, Godoy Cruz debe ganar, aunque empatando puede meterse en la Copa siempre y cuando se den otros resultados: no deberían ganar Rosario Central, Estudiantes y San Lorenzo. Por eso, en el plantel mendocino no hay ninguna otra opción por delante. Daniel Oldrá sentará en el banco de suplentes a Tadeo Allende y le devuelve la titularidad a Thomas Galdames por Guillén tras su incursión con Chile.

El resto, será el de siempre, un once que merece quedar inmortalizado en esos póster que logran sobrevivir al paso del tiempo: Diego Rodríguez, Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames, Bruno Leyes, Fernández, Daniel Barrea, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Salomón Rodríguez.

El partido comenzará a las 21:30 horas en el Malvinas Argentinas y será televisado por ESPN Premium.