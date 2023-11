Pratto reveló por qué no aceptó ir a San Lorenzo antes de su llegada a Defensa y Justicia: "Sentía que..."

Defensa y Justicia logró vencer a San Lorenzo por la mínima diferencia gracias al gol de Santiago Solari y llegó por primera vez en su historia a la final de la Copa Argentina. El rival en el partido por el título será Estudiantes de La Plata, quien este miércoles venció a Boca por 3-2 en un partidazo.

Tras el encuentro uno de los que alzó la voz fue Lucas Pratto. El Oso ingresó para jugar los últimos diez minutos en lugar de Nicolás Fernández y luego de los festejos dentro del vestuario dialogó en exclusiva en la pantalla de TyC Sports, señal televisiva que posee los derechos del certamen.

Para comenzar el exjugador de River habló sobre las negociaciones truncas que tuvo con San Lorenzo luego de haber confirmado su salida de Vélez: "A mí de San Lorenzo me llamó el Gallego y hablé también con el profe. La verdad es que sentía que solo ellos querían contar conmigo. Con la historia que tengo en Vélez y River, para dar un paso hacia ese club la decisión tenía que ser unánime y no sentí eso cuando me llamaron".

"Después le abrí las puertas a otros clubes que me habían llamado mucho. De acá me llamó el presidente y también Julio (Vaccari). Desde el primer día que llegué me tratan increíble, estoy feliz y estoy cerca de mi casa", añadió Pratto, quien se ilusiona con ganar la Copa Argentina por segunda vez en su carrera.

Para finalizar, sobre su decisión de aterrizar en Defensa y Justicia, sentenció: "Para mí lo importante era volver a un club donde todo es un poco más cuesta arriba. Soy una persona que siempre todo me costó. Llegar a donde llegué me costó muchísimo y necesitaba un desafío así. Hoy muchos partidos me toca verlos de afuera y lo vivo como si estuviese adentro. Cuando me toca jugar lo hago de la mejor manera posible. Estoy totalmente agradecido".