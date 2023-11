La sorpresiva autocrítica de Ponzio sobre River y la final de la Libertadores que perdió Boca: “Tenemos que hacer hincapié en…”

Leonardo Ponzio está muy activo en su nuevo rol en River. Uno de los ídolos de la institución, y capitán durante el ciclo de Marcelo Gallardo, habló de muchos temas. Entre ellos se refirió a lo que pasó con Boca en la final de la Copa Libertadores y realizó un sincera reflexión, con autocrítica incluida hacia su club.

"No me dio felicidad que Boca haya perdido. Lo que les decía a mis amigos y a la gente de River es que teníamos que hacer hincapié en por qué no jugamos nosotros esa final. Después cuando no gana el eterno rival tuyo, decís 'mejor', es la realidad, porque no creo que nadie en esta sociedad quiera que el rival gane algo que también estabas buscando", analizó.

En la misma línea, el surgido en la cantera de Newell's, agregó: "Pero yo siempre hablé mucho de por qué nosotros no estuvimos ahí. En qué fallamos para no estar ahí. Estaba para cualquiera de los dos. Yo creo que a Boca y a River cualquier equipo brasileño lo respeta. Ya cuando entran los equipos a la cancha tiene un respeto tremendo. Se ha visto y lo demostraron".

También contó cómo se siente en su nueva etapa y contó una anécdota con Enzo Francescoli. "Al principio, cada vez que hacía algo, le consultaba todo a Enzo. Y un día me dijo 'Leo, yo te puse acá porque confío en vos. El día que te equivoques, yo voy a ser como tu papá, te voy a tocar la espalda y te voy a decir que por ese lado no va. Entonces hacé, no me preguntes'", recordó.