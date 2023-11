El futsal masculino cerró la fase regular y los playoffs están a la vista

Este miércoles finalizó la primera fase del torneo Clausura de futsal en donde Jockey "A", Talleres, Alemán y Godoy Cruz clasificaron directamente a los cuartos de final tras haber finalizado en los primeros y segundos puestos de sus respectivos grupos. Además, Don Orione, Regatas, Cementista, COP, Don Bosco, San Martín, CUC y Universidad de Cuyo disputarán la primera ronda de playoffs.

Fue una jornada llena de definiciones en donde se definieron los equipos que irán en busca de la lucha por el título y aquellos que jugarán la promoción por no descender (ya bajaron de categoría Fray Luis Beltrán y Cementista "B"). En la zona "A", Jockey igualó 3-3 ante Don Orione en un duelo de pesos pesados. Los vigentes campeones de la División de Honor culminaron en el primer puesto del grupo con 33 unidades y aspiran a cerrar el año con broche de oro. En el segundo puesto aparece Talleres, que goleó a CUC por 9-2 y quiere ser el bicampeón mendocino.

En esta zona, COP, que viene siendo la gran sorpresa, superó sin inconvenientes a Sanidad por 7-2 y ya está entre los clasificados a la instancia decisiva. Además, San Martín perdió con Cementista "B" por 4-3, aunque terminó pasando de fase, en tanto que Banco Nación derrotó a Godoy Cruz "B" en condición de visitante por 5-2 en un enfrentamiento entre dos elencos que jugarán la promoción.

En la zona "B", Alemán quedó en lo alto con 34 unidades, mientras que su escolta fue Godoy Cruz con 30. Ambos conjuntos se enfrentaron anoche en el Barrio Alimentación y fue empate 3-3. Los Teutones finalizaron invictos y sueñan con dar el batacazo y el Tomba también anhela con hacer un campeonato histórico. En el tercer escalón terminó Regatas, que igualó 4-4 ante Don Bosco y en el cuarto lugar se ubicó Cementista, que goleó 8-2 a Universidad de Cuyo. Además, Regatas "B" le ganó 4-1 a La Colonia y Fray Luis Beltrán se despidió de la división con triunfo ante Jockey "B" por 5-1.

Con las posiciones definidas, los playoffs se jugarán de la siguiente manera: Don Orione vs Don Bosco, Regatas "A" vs San Martín, Cementista vs CUC y COP vs Universidad de Cuyo. Esta etapa se jugará a un sólo partido en la cancha del mejor clasificado y en caso de empate habrá alargue y penales. En la parte baja, Sanidad, Godoy Cruz "B" y Jockey "B" aguardarán por sus rivales para disputar la promoción.