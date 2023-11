Liceo es el campeón del Seven de las Bodegas de rugby

El Seven de las Bodegas de rugby, circuito que llevó adelante la Unión de Rugby de Cuyo para fomentar y difundir la modalidad del rugby reducido, bajó el telón después de tres etapas con la consagración del campeón: Liceo. Los Clavos se impusieron en la tercera etapa, disputada en su cancha tras vencer a Marista 31-7 en la final. De esta manera, Liceo quedó como el mejor equipo de la competencia, tras haber ganado la segunda y tercera etapa, y haber sido finalista en la primera.



El Seven de las Bodegas no pudo haber tenido un mejor cierre. Con una gran cantidad de público que se acercó hasta el club ubicado en Boedo y Vieytes de Carrodilla, se pudieron observar encuentros de gran nivel, en un certamen que convocó a 16 equipos de la provincia y San Juan.

UNSJ se quedó con la Copa de Plata.

Si bien los partidos arrancaron por la mañana, el plato fuerte comenzó en horas de la tarde, donde se enfrentaron los ocho equipos clasificados (los dos primeros de cada grupo). Entre los duelos que se disputaron, Liceo superó 57-0 a Huazihul, CPBM hizo lo propio ante UNSJ por 25-12, Universitario y Teqüé igualaron 14-14 (pasó el conjunto verde por ventaja deportiva), mientras que en el enfrentamiento más ajustado, Marista superó a Mendoza RC por 12-7.



En semifinales, Liceo no tuvo problemas para dejar en el camino a Universitario por 42-0, mientras que Marista dejó en el camino a CPBM 33-7. La final enfrentó a los dos mejores equipos del torneo. Pero el local, Liceo, impuso condiciones desde el arranque del encuentro. Rápidamente pasó a ganar y después se hizo todo cuesta arriba para Marista. Los Clavos levantaron la copa tras superar a los Curas por 31-7.