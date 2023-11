La tremenda sentencia del DT de Brasil sobre Argentina a horas de enfrentarse: “Es una…”

La Selección argentina y Brasil se verán las caras en el marco de la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará este martes en el estadio Maracaná, comenzará a las 21.30 (hora de Argentina) y podrá observarse en vivo por las señales de TyC Sports y la TV Pública.

A poco más de 24 horas para que la pelota comience a rodar en Río de Janeiro, Fernando Diniz enfrentó los micrófonos y analizó lo que se le viene a su equipo, el cual viene de caer en condición de visitante ante Colombia y se ubica en el quinto puesto de la tabla de posiciones, a cinco de la Albiceleste.

El DT reconoció el gran momento de la Selección argentina tras ganar la Copa del Mundo.

Para comenzar, el director técnico se refirió se refirió al enorme presente de la Selección argentina: "Si no es la mejor, es una de las mejores. Ha pasado un tiempo, no sólo porque ganó la Copa del Mundo. Hay jugadores de las ligas más importantes, de forma destacada. Y ahí está Messi".

"Es un equipo que viene jugando desde hace mucho tiempo, tiene un ciclo ganador y ha mantenido una base. Si no es la mejor, sí se encuentra entre las tres actualmente. Somos conscientes de ello y nos prepararemos para dar lo mejor de nosotros ante un gran rival", añadió el reciente campeón de la Copa Libertadores con Fluminense.

Para finalizar, Diniz elogió al mejor jugador del mundo: "Messi se mueve. Respecto al mediocampo, no lo veo así (Argentina) juegue con tres en el medio. El fútbol no se trata de eso, los ajustes y la cohesión son los que harán o deshacerán el juego. No hay manera de no preocuparse por un jugador de ese tamaño. Y tenemos que jugar. No huyas de las características y al mismo tiempo intenta contener toda la capacidad creativa que tiene".