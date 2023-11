El aviso de Djokovic al mundo del tenis sobre su futuro tras su impresionante 2023: "Seguiré con..."

Los 36 años, algún problema físico ni los jóvenes talentos parecen ser un impedimento para Novak Djokovic. Este domingo, el serbio se llevó el séptimo ATP Finals de su carrera, un récord para el tenis mundial, y agigantó su leyenda. Minutos después de vencer al local Jannik Sinner, el número uno del mundo volvió a dejar en claro que tiene una mentalidad insaciable.

En diálogo con la prensa, Nole no terminó de secarse el sudor de la frente y se puso a hablar sobre lo que será el 2024. Luego de asegurar que el 2023 fue de los mejores años de su carrera, el mejor tenista de la historia irá por más y buscará el único trofeo que le falta: "¿Cómo me mantengo motivado? Puedes ganar los cuatro Grand Slams y el oro olímpico", aseguró entre risas.

"Siempre tengo las mayores ambiciones y objetivos. No va a ser diferente el próximo año. La motivación sigue ahí. Mi cuerpo me escucha bien. Tengo un gran equipo que me rodea. La motivación, especialmente, por los grandes torneos sigue ahí", señaló Djokovic. En esta temporada, el oriundo de Belgrado se llevó tres Grand Slams, perdió la final del restante, ganó el ATP Finals y tres Masters 1000. Además, concluyó la campaña como número uno del mundo por octava vez en su carrera.

Desafiante y genial, provocador y sublime: hay Djokovic para rato.

Sin embargo, el serbio tiene la espina de nunca haber ganado el oro olímpico, por lo que París será una parada imperdible: "Es definitivamente uno de mis mayores objetivos junto a los Grand Slams. Va a ser un calendario muy apretado de las superficies más lentas a las más rápidas y viceversa", expresó.

Más allá de su interminable ambición, Djokovic sabe que será dificil repetir un año como el que termina: "No sé si tendré un año tan bueno, pero seguiré con esta frescura en la mente y esta motivación", advirtió. Ahora, a Nole le queda solo la Copa Davis para cerrar un 2023 casi inmejorable.