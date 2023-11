La contundente frase de Djokovic sobre su regreso en el Masters de París-Bercy: "Es normal sentirse..."

Como quien realiza un trámite bancario, Novak Djokovic despachó a Tomás Etcheverry en sets corridos para avanzar a los octavos de final del Masters 1000 de París-Bercy. Pese a los intentos del argentino, el serbio mostró que está un nivel arriba que cualquiera en el circuito, pero se mantuvo tranquilo a la hora de hablar de su tenis en la entrevista posterior.

A pie de cancha, el número uno del mundo no quiso subirse a una ola por su triunfo ante el 31° del mundo y rescató los aspectos positivos del encuentro: "Estoy satisfecho, creo que he jugado bien en los puntos importantes, siempre pasando una bola más y haciéndole sentir incómodo, obligándole a cambiar su posición en pista. Pienso que eso me permitió romper su servicio en el primer set, 4-3, rotura crucial", destacó.

Sin embargo, Nole se mantuvo humilde y señaló las dificultades de volver a jugar, ya que llevaba parado desde su título en el US Open: "Yo estaba teniendo altibajos con mi servicio, con partes del partido muy buenas y otras perdiendo el ritmo con los primeros saques. Es normal sentirse oxidado después de no jugar un partido oficial durante tanto tiempo, pero al final es una victoria en sets corridos ante un rival que está muy en forma. Viene mejorando muchísimo en esta superficie, así que estoy muy satisfecho", aseguró, con elogios para el joven Etcheverry, que lo tiene como ídolo.

Sobre su inactividad de casi dos meses, Djokovic agregó: "La gente siempre habla sobre el peligro de no jugar durante tantas semanas y soy consciente de ello, por supuesto. Sentía los nervios al salir a pista a pesar de tener amplia experiencia y de haber jugado este torneo tantas veces".

Finalmente, el serbio concluyó: "Necesitas a veces tiempo para poner el motor en marcha, para entrar en calor y empezar a sentir la bola. Eso me empezó a pasar al final del primer set y en el segundo, que ha sido genial. Sé que siempre puedo jugar mejor, pero teniendo en cuenta todo el tiempo en el que no he jugado ningún torneo, es estupendo".