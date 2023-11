La firme advertencia de una figura de Uruguay de Bielsa antes de recibir a Bolivia: "Vamos a tener que..."

La Selección de Uruguay sigue de fiesta tras el triunfazo por 2-0 ante la Argentina campeona del mundo. SIn embargo, el partido en la Bombonera quedó en el pasado y la Celeste de Marcelo Bielsa se prepara para recibir a Bolivia. Para ello, Darwin Núñez, el goleador del equipo charrúa, advirtió que el trabajo deberá ser aún mayor que con la Albiceleste.

En conferencia de prensa, el delantero del Liverpool, autor de uno de los goles uruguayos en La Boca, aseguró que no deben confiarse pese al buen momento que arrastran: "Vencimos al campeón del mundo, que venía en racha y sin recibir

goles. Jugamos muy bien y estamos muy felices, pero con Bolivia vamos a tener que correr más que contra Argentina", expresó uno de los máximos goleadores de las Eliminatorias con tres tantos.

Luego, Darwin habló sobre la importancia de Bielsa, que comenzó su ciclo en la Selección de Uruguay con victorias consecutivas ante Brasil y Argentina: "Marcelo es un entrenador que tiene las cosas muy claras. Nos pide una presión fuerte desde atrás hacia adelante, y a mí me pide que presione a los centrales. Es una exigencia grande para los delanteros, pero me estoy adaptando a lo que pide", señaló el ex Peñarol.

Por su parte, Ronald Araújo, autor del primer tanto ante los campeones del mundo y ancla defensivo del equipo, agregó: "Estamos en un buen momento, venimos de ganarle a Brasil y la Argentina, pero no debemos subestimar a Bolivia".

Uruguay se entrenó este domingo en el Complejo Celeste de cara al partido del próximo martes a las 20:30 en el estadio Centenario de Montevideo, correspondiente a la sexta y última fecha del 2023 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.