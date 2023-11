Atento Scaloni: Brasil prepara dos cambios para recibir a la Selección argentina en el Maracná

La Selección de Brasil atraviesa un atípico presente en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Los Cariocas acumulan dos triunfos, un empate y dos derrota en sus primeras cinco presentaciones y ocupan el quinto puesto de la tabla de posiciones.

El próximo martes, la Verdeamarelha recibirá a la Selección argentina en el estadio Maracaná. La Albiceleste, que viene de perder ante Uruguay por 2-0 en la Bombonera, es puntera en soledad con cinco puntos de ventaja con respecto al próximo rival que tendrá en cancha.

Vinicius se desgarró y no estará presente ante la Selección argentina. (Foto: EFE).

Pensando en recortar distancias y acercarse a la punta, Fernando Diniz meterá mano la Selección de Brasil con respecto de aquel que viene de caer ante Colombia por 2-1 en condición de visitante. El DT, que a principio de mes ganó la Copa Libertadores con Fluminense, introducirá dos variantes.

Una de ellas será obligada por la lesión de Vinicius Jr. quien sufrió un desgarro y no podrá decir presente ante la Selección argentina. En su lugar ingresará Gabriel Jesús, futbolista de Arsenal de Inglaterra que no juega desde el 24 de octubre y no formó parte de la delegación que viajó a Colombia por una lesión muscular de la que se encuentra plenamente recuperado. La segunda variante que ensayó el DT fue la inclusión de Carlos Augusto, un lateral de características más defensivas, por el ex Atlético de Madrid Renán Lodi.

Con este contexto, la Selección de Brasil buscará volver a la senda del triunfo con: Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhaes y Carlos Augusto; André y Bruno Guimaraes; Gabriel Martinelli, Gabriel Jesús, Rodrygo y Raphiha.