La pregunta que le molestó a Scaloni tras la caída de Argentina ante Uruguay: “No sé si es tu opinión o una…”

Lionel Scaloni reconoció la legitimidad del triunfo de Uruguay ante la Selección argentina, conseguido esta noche en La Bombonera por las Eliminatorias Sudamericanas, y pidió no exagerar en los análisis de la derrota luego de una pregunta que no solamente lo sorprendió, sino que también lo molestó ya que le reprocharon la falta de variantes de juego al equipo.

"Hasta hace tres horas no era así. La verdad que no comparto, no sé si es opinión o una pregunta, pero no la comparto. Hay que tener equilibrio, se perdió, hay que hacer borrón y cuenta nueva, a pensar en lo que viene. Viene un partido muy difícil, saben contra quién nos vamos a enfrentar. Este equipo dio muestras de sobre para salir de situaciones difíciles", respondió.

Luego, en la misma línea, agregó: "Ahora es momento de levantarse, es que hay que cambiar página, corregir y pensar en lo que viene. El partido que viene será muy diferente. Después de una derrota, cualquier rival es revancha. No sé si es el mejor rival, te diría que no si me apuran".

"De todas las derrotas se aprende. No por ser campeones del mundo vamos a creer que no podemos perder. Es cierto que no estamos acostumbrados a esto y no nos gusta, mucho menos cuando jugamos ante nuestra gente, pero somos conscientes de que esto es fútbol y se puede perder", admitió.

Argentina perdió anoche un invicto de 25 partidos en las Eliminatorias mundialistas y cayeron por primera vez en el ciclo de Scaloni, que a su vez no registraba un traspié desde el debut en Qatar 2022 ante Arabia Saudita. La última derrota de Argentina en las Eliminatorias había ocurrido ante Bolivia en la altura de La Paz, en marzo de 2017, con Edgardo Bauza en el banco.