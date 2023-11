La fuerte advertencia de Scaloni tras la derrota de Argentina ante Uruguay: "No podemos pensar que..."

La Selección argentina jugó su peor partido desde el debut en Qatar 2022 y cayó ante Uruguay en la Bombonera. Tras sufrir la primera derrota en casi un año, Lionel Scaloni analizó los errores de su equipo y protagonizó una conferencia de prensa con mucha autocrítica.

Frente a los micrófonos, el DT campeón del mundo reconoció la labor de la Celeste de Marcelo Bielsa y señaló que, a veces, no se juega bien: "Nunca estuvimos cómodos, no encontramos los espacios. Parece que no era el día, pero ellos merecieron ganar, sin dudas", aseguró.

Luego, Scaloni ahondó en detalles tras sufrir la primera derrota en las Eliminatorias Sudamericanas: "Intentamos corregir en el segundo tiempo con los cambios. El rival juega y hay que felicitarlos. Es momento de levantarse. Más allá de la racha que teníamos, somos conscientes de que en el fútbol se puede perder. No podemos pensar que por ser campeones del mundo no vamos a perder nunca", advirtió.

"Estamos tristes porque al jugar en casa siempre queremos darle una alegría a la gente. A ninguno nos gusta perder, pero hay que pasar de página, pensar en lo que viene y corregir", agregó. Esta fue la primera caída como local de la Albiceleste en Eliminatorias desde 2015.

Finalmente, Scaloni no quiso apuntar con el dedo hacia algun rendimiento individual y remarcó que la derrota se dio por un marco general: "Es inútil pensar que esta derrota fue por uno u otro. Somos un equipo. Hay veces que hay que darle mérito al rival. No somos imbatibles, quedó demostrado", concluyó.