La advertencia de Demichelis a los jugadores de River tras el 2-2 con Colo Colo: “Hay que trabajar sobre…”

Un River repleto de suplentes empató anoche en un amistoso ante Colo Colo de Chile, disputado en el estadio Municipal Ester Roa Robledo de la ciudad de Concepción, en el país trasandino, en el inicio de su mini gira. El objetivo del elenco millonario es no perder rodaje rumbo al final de la Copa de la Liga que tendrá lugar el fin de semana después de las Eliminatorias.

Luego del encuentro, Martín Demichelis analizó lo sucedido: "Nos queda Instituto, un equipo que viene haciendo una buena Copa de la Liga. Venimos de dos derrotas, tenemos esta semana y la siguiente para preparar bien ese partido. Estamos haciendo buenos minutos, buenos momentos de partido, pero no alcanzó".

River empató con Colo Colo y mañana jugará en Mendoza.

"Dominamos mucho a Huracán pero no gravitamos, no herimos, no fuimos eficaces a la hora de definir. Nos llegaron dos veces y nos hicieron dos goles. El otro día (la derrota por 3-1 con Rosario Central) hicimos un muy buen primer tiempo, no nos alcanzó para ponernos en ventaja, y después nos superó el rival”, agregó.

Además reconoció en qué debe hacer hincapié para evitar nuevas derrotas: "Hay que trabajar sobre eso, cantidad de cosas para corregir, siempre aun ganando hay mucho para corregir. Tenemos un enorme plantel, los chicos son muy profesionales así que encararemos bien la semana que viene. En el plano doméstico está claro que venimos haciendo un gran año".

"Tenemos que sacar adelante el partido con Instituto, más la final del 22 de diciembre el Trofeo de Campeones, ojalá sumemos los cinco partidos que deseamos jugar. Posteriormente, haré un análisis con más certeza de lo que fue nuestro 2023 en el plano doméstico. Y partir de eso, recién ahí empezaré a analizar, planificar y organizar todo el 2024", cerró.