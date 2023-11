La explosiva frase del Kily González tras el 1-4 de Unión ante Belgrano que lo dejó cerca del descenso: “Hay muchos que…”

La derrota ante Belgrano dejó a Unión en el penúltimo lugar de la tabla general y, por el momento, es el equipo que perdería la categoría junto con Arsenal. Ayer, el golpe fue muy duro y si bien el Kily González se hizo responsable de lo deportivo, dejó entrever que hay cuestiones extras futbolísticas que están empujando a su equipo a la Primera Nacional.

En conferencia de prensa,el DT lanzó explosivas frases al respecto: "Vinimos a buscar el partido, no lo pudimos conseguir y ahora dependemos de ganar en casa y esperar otro resultado. En el primer tiempo no nos generaron ninguna situación de gol, no la pudimos meter, pero con la expulsión (a los 4' del ST) se nos complicó, más allá que pudimos haberlo empatado".

"Hay cosas que no están claras, hay un choque con un jugador de Belgrano y le saca amarilla, y hubo una plancha a Corvalán que no cobró nada. Es muy complicado así. Las chiquitas eran todas para Belgrano. Hay muchos que no quieren que Unión esté en Primera, pero lo vamos a pelear hasta el final. Me hago cargo de lo deportivo, hay otras cosas que no", expresó molesto.

En la misma línea, agregó: "La realidad es que tenemos que ponerle el pecho, más que nunca. Tenemos que masticar mierda, es un grupo que no liga nada, no podemos convertir, más allá que lo hicimos. No estoy enojado con la actitud del equipo, más allá de los errores. Los chicos se entregan, hay que luchar más que nunca. Nos queda una bala más".

"Estoy convencido que nos vamos a quedar en Primera. Comeremos mierda durante 15 días, conversaremos y entrenaremos más. Pero Unión no está descendido, lucharemos hasta el final. Hay mucha gente que quiere estar en el fútbol, hay gente que quiere estar para hacer las cosas bien y otra no, la gente genuina es la que nos dará el envión para quedarnos en Primera, las que nos fue a apoyar. Por ellos vamos a pelear, los amigos del campeón están en las buenas, en las malas no está nadie", cerró.