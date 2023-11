La fulminante crítica de John McEnroe al tenis moderno, con Alcaraz como protagonista: "Los niños no..."

Carlos Alcaraz ya no podrá superar a Novak Djokovic como número uno del mundo en 2023. Más allá de esto, el español llega al ATP Finals de Turín como uno de los candidatos a bajar al serbio y ratificarse como el máximo referente del futuro del tenis. Sin embargo, una leyenda como John McEnroe asegura que el surgimiento del murciano es la excepción, no la regla, y culpa a las academias de formación por esto.

Mirá el video

El estadounidense pasó por SmartLess Podcast y habló sobre cómo deberían formarse las estrellas del mañana. El debate nace a raíz de que el portugués Joao Fonseca, número uno del mundo en juniors, decidió inclinarse por jugar en el circuito universitario de Estados Unidos en lugar de saltar al profesionalismo directamente. Ante esto, el histórico exjugador contó su propia experiencia y despotricó contra las academias: "Crecí en Queens y lo mejor que me he pasado en la vida fue no ir nunca a un campamento del estilo Nick Bolletieri. De haber ido, seguro que habría dejado el tenis a los 16 o los 17 años", disparó.

El último ejemplo de un jugador exitosos surgido de una academia es Alcaraz. Sin embargo, McEnroe señaló que esto no es normal que suceda: "Estoy completamente en desacuerdo con lo que hacen actualmente las Academias de tenis, en la mayoría de las frecuencias sucede lo mismo. Si miras los números, por cada persona que escuchas que tiene éxito, hay un millón de jugadores que no lo logran", sentenció.

Alcaraz busca revertir su mala racha y ganar el ATP Finals por primera vez.

"La gente tiene que ser consciente que no todo el mundo es Carlos Alcaraz, él es uno entre mil millones, es simplemente un fenómeno. Carlos es un jugador increíble, pero la mayoría de los niños no tienen por qué ser como él", argumentó. Cabe recordar que el número dos del mundo surgió de la Ferrero Tennis Academy, el centro de entrenamiento y formación de su actual entrenador, el ex Top 1 Juan Carlos Ferrero.

Finalmente, el campeón de siete Grand Slams concluyó: "Los jugadores de tenis, actualmente, suelen alcanzar su punto máximo de nivel más tarde que nunca, por eso pienso que la Universidad es una experiencia en la que, además de jugar potencialmente junto a un equipo y practicas otros deportes, también te permite crecer en otros muchos aspectos y divertirte durante ese período previo que supone iniciar un camino hasta el profesionalismo. Si pasas por la Universidad, no tengo ninguna duda que luego estarás mucho más preparado para manejar todo lo que venga”.