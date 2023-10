Los desopilantes memes de la sufrida victoria y clasificación de Los Pumas ante Japón

Los Pumas lograron la ansiada clasificación a los cuartos de final del Mundial Francia 2023, al vencer a Japón por 39-27 en la fecha de la ronda inicial, resultado que le aseguró el segundo puesto del Grupo D por debajo de Inglaterra.

En el Stade de la Beaujoire, de la ciudad de Nantes, bajo el aliento de miles de compatriotas, Los Pumas ingresaron por quinta vez entre los mejores ocho de una Copa del Mundo, como ya había sucedido en 1999, 2007, 2011 y 2015. Sin embargo, no se logró sin sufrir, porque Japón insistió y no se venció. Descontó en varias oportunidades y puso contra las cuerdas a Argentina, que debió saber sufrir y defenderse cerca del in goal.

Considerando la trascendencia del partido y el sufrimiento desmedido, los hinchas argentinos que no pudieron ir al estadio vivieron con humor en las redes el triunfo argentino. Además, reaccionaron a la increíble actuación de Mateo Carreras, autor de tres tries.

Mirá los memes mas destacados:

Los Pumas le ganaron a Japón pero ahora se viene Gales pic.twitter.com/jP4ZWUjk4Q — Facu?????? (@FacuOsa) October 8, 2023

El try de los pumas recién pic.twitter.com/X83XY8Fk1r — Fefe (@FeDegraf98) October 8, 2023

Mateo Carreras y Santi Carreras pic.twitter.com/382YlcqPaL — Rodrigo (@98RodrigoMartin) October 8, 2023