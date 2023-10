La tajante sentencia de Demichelis tras ser ratificado por Brito en medio de rumores: “Me siento muy…”

El título de la Liga Profesional no trajo paz en River. Luego de varios golpes y un mal arranque de Copa de la Liga, una bomba interna explotó en las manos de Martín Demichelis, que fue muy criticado y blanco de varios rumores. Sin embargo, el triunfo ante Boca apaciguó el clima y el DT ganó aire, además de su segundo Superclásico. En la semana, el presidente Jorge Brito respaldó al entrenador, que confirmó el apoyo dirigencial.

Luego de la victoria ante Talleres, Micho volvió a hablar con la prensa y afirmó que siente la banca de los altos mandos del club: "La dirigencia es muy cercana a mí. Me siento muy protegido porque son muy cercanos", sentenció.

A raíz de algunos rumores sobre su continuidad, Demichelis podría haberse asegurado su lugar en el banco de suplentes del Monumental con el último triunfo ante el Xeneize. Al contrario de lo que sucedió durante todo el año, el entrenador no habló en la Bombonera y explicó sus razones: "Para un entrenador no hay nada mejor que ver a los jugadores e hinchas felices. No había mejor momento que dejarlos hablar tras Boca porque son los protagonistas", justificó.

"Hicimos un gran primer tiempo, por momentos hicimos replegar mucho a uno de los mejores equipos del fútbol argentino, que ya nos había ganado dos veces. Con un gran esfuerzo de todo el grupo lo pudimos sacar adelante. A nosotros nos gusta jugar así, asociándonos y buscando situaciones de gol desde la posesión. Nos gusta esa forma y al hincha de River también", expresó sobre el triunfo ante la T que deja al Millonario en lo más alto de la zona A de la Copa de la Liga.

Por último, Demichelis agregó: "Tengo total agradecimiento para los hinchas que nos despidieron, para los jugadores que lo vivieron con una gran intensidad y muchas ganas de jugar. A los segundos de haber iniciado el partido me sentí cómodo con la manera en la que nos plantamos. Hoy otra vez el estadio lleno, solo tengo agradecimiento para la gente que no para de apoyarnos. El triunfo de hoy también es para ellos".