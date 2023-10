La explosiva sentencia de Pipino Cuevas tras el 2-0 de River a Boca: “¿Por qué no reconocen que…?”

River Plate dio el golpe en la Bombonera y venció a Boca en ese estadio después de cinco años. A tres días del partido, los ecos siguen intactos y las voces continúan apareciendo. Uno de los que habló ahora es Nelson "Pipino" Cuevas, acostumbrado a aparecer con declaraciones picantes contra el Xeneize. Esta vez, no fue distinto.

El exdelantero intentó hacer un análisis del partido y habló de "paternidad" del Millonario. "No creo que tengan miedo, pero cuando ven la camiseta de River deben decir: 'Pucha, otra vez estos'. Están a la defensiva, no quieren saber nada. Hoy en día, todo el mundo habla que River es el papá de Boca ¿Cómo no les va a doler?", soltó.

Cuevas asegura que River es el "padre" de Boca.

En diálogo con el canal de stream de Olé, Cuevas intentó hacer un paralelismo entre el actual DT millonario y su antecesor, el Muñeco Gallardo. "Creo que Demichelis lo llamó a Gallardo para preguntarle el secreto de cómo tener de hijo a Boca. Seguramente le dio la técnica para jugar esta clase de partidos, porque no es fácil jugar en esa cancha", agregó. El exjugador fue compañero de plantel de Micho en la temporada 2002-2003.

Para el final, se guardaría una de las frases más picantes: "River le tiene bien manejado los clásicos ¿Por qué no quieren reconocer que River es mejor y que, prácticamente, es el papá de Boca?".

No se trata de la primera vez que Cuevas hace referencia a la rivalidad, ya que semanas atrás se había referido al avance de Boca en la Copa Libertadores. "No tengo problemas en aplaudirlos, pero ellos no nos quisieron aplaudir cuando nosotros le ganamos en Madrid. Aplaudo que lleguen lejos, pero que reconozcan que somos los más grandes del fútbol argentino y que quedamos en la historia. Lo de Madrid no se borra, queda de por vida", había señalado.