El enojo de Alcaraz en la derrota ante Sinner en China: "Mierda, quieres pasarla..."

Carlos Alcaraz no la tiene nada fácil cuando se enfrenta a Jannik Sinner, que sabe cómo ganarle. Este martes, se chocaron nuevamente por las semifinales del Abierto de China y fue victoria para el italiano, que luego fue campeón ante Medvedev. Se trata del séptimo enfrentamiento ante el español, con una balanza 4-3 para Sinner.

Alcaraz disputó un competitivo primer set, que se definió en el tie break. Sin embargo, el poderío italiano se impondría en el segundo set en un cómodo 6-1 en el que el murciano nunca le encontró la vuelta. Su estado de enfado quedó claro en varias jugadas en las que gritaba contra él mismo.

Carlos Alcaraz perdió ante Sinner.

En alguna jugada en la que no se encontró fino y perdió el punto, gritó: "Arriba, arriba", como dándose aliento. Luego, otro error desató su furia: "Mierda! ¿Quieres pasarla de una vez?".

Esa decepción en el partido se transformó en análisis ya finalizado el mismo, cuando hizo un balance de su juego. “Creo que jugué un buen tenis en el primer set, tratando de aprovechar mis oportunidades. Pero hoy no salió. Tuve oportunidades de conseguir el segundo ‘break’ en el primer set. No lo aproveché. También otros puntos de rotura después. No los aproveché", declaró Alcaraz al finalizar el partido.

Sin embargo, luego se mostró con esperanzas para llegar de la mejor manera al próximo compromiso del calendario, el Master 1000 de Shanghai. "Vamos a intentar hacerlo bien para estar lo más cerca posible de (Novak) Djokovic, de nuestro objetivo", señaló. La clara referencia es para con la lucha por el número uno del ránking ATP.