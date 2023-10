Domínguez reveló por qué Chile se quedó fuera de las sedes del Mundial 2030: "Es una..."

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó este miércoles que Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes del Mundial 2030, en el cual se cumplirá el centenario de la Copa del Mundo.

"Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario", confirmó el dirigente en su cuenta oficial de Twitter.

¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario uD83CuDFC6 — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

De esta manera, Chile se queda afuera de la organización que en principio estaba destinada solo para Uruguay (país sede del 1930, el primer Mundial) y Argentina (finalista en aquella edición). Luego, se agregó Paraguay, como sede de la Conmebol.

A pesar de que cuando fue lanzada la candidatura para el 2030, Chile formaba parte de la misma, ahora Alejandro Domínguez explicó por qué no será en ese país. "Al principio se hablaba solo de Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto Paraguay a la propuesta. Más tarde se unió Chile. Es cierto que no está Chile y eso no significa que no vamos a trabajar para que Chile esté o encontremos algo de esta talla. Pero es una decisión que tomó la FIFA. Nosotros podemos proponer pero ellos son los que determinan cómo y qué. Este es el momento de trabajar pensando en las sedes".