La lapidaria respuesta de Messi a un periodista que lanzó un rumor sobre el Barcelona: "Mentís, una vez más"

Lionel Messi, que este lunes alzó el octavo Balón de Oro de su carrera profesional, dijo presente en las redes sociales. Pero sorprendentemente, su último posteo no hace referencia al galardón que recibió por parte de la revista France Football, quien lo eligió (una vez más), como el mejor del mundo.

El posteo de Messi en su cuenta de Instagram.

A través de las historias de su cuenta de Instagram el capitán de la Selección argentina, reciente campeón del Mundial de Qatar 2022, apuntó contra un periodista partidario de Barcelona. El rosarino compartió un posteo de la cuenta de Jijantes FC, un canal de Twitch de Gerard Romero, popular en las redes por su seguimiento del día a día del mundo culé.

"Joan Laporta y Leo Messi hablaron al final de la gala del Balón de Oro. El presidente agradeció a Leo sus palabras durante el discurso y se citaron para buscar la mejor fecha posible para el homenaje", decía la publicación en Twitter que citó el capitán de la Scaloneta, junto a una foto del mandamás del Culé y el argentino.

Sin dudarlo, Messi salió al cruce de la información: "Mentís... Una vez más...", junto al emoji de una carita con nariz larga. Luego de aclarar su postura con respecto a la fake news, el actual futbolista del Inter Miami dejó en claro que no tiene buena relación con el periodista español.

A inicios del mes de octubre Jorge Más, uno de los propietarios del Inter Miami, se refirió al partido homenaje del 10 en el Camp Nou: "La salida de Messi de Barcelona no fue de su gusto, no se pudo despedir de su club, que le acogió de niño, y creo que las circunstancias no fueron las que quiso Lionel. Yo le di mi compromiso de que haré todo lo posible en los próximos años para que tenga la oportunidad de despedirse de su afición en Barcelona. Irá el Inter Miami o haremos algún tipo de partido".