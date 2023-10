El incómodo cruce de Messi con Ibai en la gala del Balón de Oro: "Estoy enojado con vos, no tenés..."

La gala del Balón de Oro que ganó Lionel Messi dejó muchos momentos para el recuerdo. El encuentro del 10 con Novak Djokovic, su dedicatoria a Diego Armando Maradona, los abucheos al Dibu Martínez por parte del público francés... Más allá de varios pasajes emotivos, el mejor jugador del mundo protagonizó un incómodo cruce con Ibai.

Al igual que el año pasado, el referente del streaming tuvo un enviado especial en la ceremonia para su canal de Twitch. Luego de hablar con muchos protagonistas, el vasco compartió un momento con Messi, con quien tiene una buena relación. De forma inesperada, el 10 le hizo un comentario en tono de broma, pero con un claro dejo de enojo por una situación previa con el streamer: "Igual, estoy enojado con vos. No me gustó lo que hiciste el otro día", disparó el rosarino.

Ante la sorpresa de Ibai, el astro argentino explicó su enfado: "Eso de que me mandaste mensaje y lo leíste todo público. No te voy a contestar más ahora, ahora no te voy a contestar más porque hacés todo público", sostuvo el 10, apuntando con su dedo índice a la cámara.

Luego de que el español intentara sortear el incómodo momento, Messi siguió en la misma línea: "No tenés privacidad vos. Yo te contesté bien, de buena onda y vos me lees adelante de todos [...] No, sí lo dijiste. No lo mostraste, pero lo dijiste. ¿Cómo que no?Dijiste lo que te había puesto. La próxima no te contesto más, te clavo el visto", arremetió.

Finalmente, Ibai cambió de frente con una pregunta sobre su octavo Balón de Oro y Leo levantó el pie del acelerador con una frase graciosa y una sonrisa: "Ah, cambiás de tema, hijo de p...", concluyó. Luego, reinó la buena onda y hablaron unos segundos más.