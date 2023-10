Alex Arce reveló su reacción al enterarse que fue convocado a la Selección de Paraguay: "Me tomó..."

Independiente Rivadavia gritó campeón de la Primera Nacional y logró el primer ascenso a Primera División en el formato actual en el que se juega, gracias al histórico triunfo por 2-0 en el tiempo suplementario ante Almirante Brown en la gran final disputada en el Mario Alberto Kempes.

El delantero paraguayo Alex Arce es el principal nombre del ascenso, ya que a pesar de no haber marcado en la final, lo hizo en la mayoría de los partidos de la Lepra y se consolidó, con 26, en el máximo goleador de la categoría. De hecho, con mucha diferencia con el segundo: Nicolás Benegas de Defensores de Belgrano, quien anotó 18.

En plena caravana del campeón, tras arribar a Mendoza y ser acompañado por los hinchas hasta el Estadio Bautista Gargantini, Arce habló con MDZ y confesó sus sensaciones por el histórico ascenso. "No tengo palabras. Estamos muy felices, contentos. Es algo único todo esto", expresó.

Arce, la gran figura de la Lepra en el torneo.

Luego, confesó si esperaba el año excepcional que tuvo: "Si me lo imaginaba por una parte. Siempre soñé en grande. Venir a hacer bien mi trabajo, poder hacer muchos goles. Ahora estoy más que feliz. Logramos el campeonato, fui citado a mi Selección, estoy cerrando un año extraordinario por eso estoy muy feliz".

Finalmente, confesó su reacción tras enterarse de la convocatoria del argentino Daniel Garnero, para la Selección de Paraguay: "Me tomó de sorpresa. No me lo esperaba. Me sentí muy feliz por la noticia y espero poder disfrutarlo al máximo".

Paraguay se enfrentará a Chile como visitante y a Colombia como local. resta saber si Arce tendrá minutos teniendo en cuenta la difícil competencia que tiene con otros atacantes como Adam Bareiro, Gabriel Ávalos y Antonio Sanabria.