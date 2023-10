La revelación de Sastre sobre la salud del arquero de Gimnasia tras la agresión: “No se puede poner de pie”

Un petardo que explotó cerca del arquero de Gimnasia, Brian Olivera, provocó esta noche la suspensión del partido que sostenía con Quilmes, por la primera fase del Reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional de fútbol. Ante esto, en medio de la preocupación por su salud, Joaquín Sastre habló al respecto y contó cómo se encuentra.

"Nosotros no nos podemos hacer cargo de algo externo a nosotros. Se nos cae a nosotros que somos lo perjudicados y somos los primeros que queremos jugar. Nadie quiere sacar algo a favor de esto. Hay un jugador que está desvanecido y esperando la ambulancia, no se puede poner en pie", expresó el entrenador.

Luego, en la misma línea, agregó: "Nosotros no sabemos nada, no estamos obligados a hacer un cambio porque si no seríamos doblemente perjudicado. No podemos poner a un arquero suplente cuando el titular no se lesionó compitiendo.

El arquero, de 29 años y oriundo de la ciudad de Córdoba, cayó al piso de inmediato y no pudo recuperar la vertical argumentando que “se sentía aturdido y tiene las piernas flojas” según lo explicado por el árbitro José Carreras ante las cámaras de TyC Sports.