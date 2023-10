El tremendo elogio de un histórico capitán de Brasil a la Selección argentina: "Para los que nos gusta el fútbol..."

La Selección argentina liderada por Lionel Messi y dirigida por Lionel Scaloni ganó todo lo que se puede ganar: Copa América, Finalissima, Mundial y el respeto de muchos rivales. La última muestra de esto fueron las palabras de Dunga, un emblema de la Selección de Brasil.

El campeón mundial en Estados Unidos 1994 y exentrenador del Scratch se deshizo en elogios para el vigente mejor equipo del planeta. A semanas de un nuevo Superclásico de las Américas en el Maracaná, el exmediocampista se sacó la camiseta y destacó lo hecho por la Scaloneta: "Para los que nos gusta el fútbol, la final contra Francia fue maravillosa y fantástica. Todos jugaron a un nivel muy alto y Messi fue decisivo como siempre", aseguró.

Dunga, capitán de la cuarta estrella de Brasil.

Luego, el extécnico de Brasil, con el que ganó la Copa América 2007 y la Copa Confederaciones 2009, agregó: "Fue muy lindo mirar la determinación con la que jugaron. Entendieron que tenían que jugar para Messi y todos eran importantes para lograr el objetivo".

Por otra parte, Dunga fue lapidario con la actualidad de la Verdeamerelha, que tiene a Fernando Diniz (Fluminense) como entrenador interino y no arrancó bien las Eliminatorias: "Una selección como Brasil no puede esperar a un DT un año [NdR: rumores indican que Carlo Ancelotti tomaría las riendas del Scratch en junio de 2024]. No está definido que se quiere en la selección de Brasil", sentenció.

Ancelotti sigue en el Real Madrid: ¿agarrará Brasil en junio de 2024?

Finalmente, el excapitán de la Canarinha concluyó: "Para entrenar a Brasil hay que entender la cultura y la comunicación. Somos muy orgullosos nosotros. Este tipo de selecciones son referencias en el mundo. Cuando te llaman, tenés que correr. La gente no entiende que estamos a 24 años de haber ganado la copa del mundo