Tata Martino anunció que una figura de Inter Miami se va del equipo: “No va a continuar con nosotros”

Durante la jornada de este viernes, Inter Miami disputó el último partido de la temporada de la Major League Soccer. Con una derrota ante Charlotte FC en condición de visitante, la franquicia estadounidense culminó la fase regular en la 14ª posición con 34 unidades, a nueve de la zona de clasificación.

Tras el encuentro Tata Martino dijo presente en conferencia de prensa y, además de analizar lo demostrado por su equipo en el Bank of America Stadium, reveló una importante baja en su plantel. Se trata de Josef Martínez, uno de los mejores socios de Lionel Messi, quien emigrará de la institución.

Para comenzar, el director técnico manifestó: "Josef no ha viajado porque no va a continuar con nosotros para la próxima temporada. Lo estuvimos hablando y lo más prudente, y lo que se decidió, es que no viajase a este último partido. Era hacerlo correr un riesgo totalmente innecesario".

"Veremos. Seguramente en el viaje de vuelta hablaremos con el Director Deportivo y definiremos a los futbolistas con los que podamos contar para la gira por China. Está claro que Josef no va a ser de la partida en esa gira. Analizaremos otras situaciones para no correr ningún tipo de riesgo, sobre todo con aquellos jugadores que no van a seguir en la institución", sentenció Martino.

En este contexto, crecen las expectativas por ver a Luis Suárez nuevamente compartiendo el día a día con Lionel Messi. El Pistolero tiene contrato con Gremio hasta finales del 2024, pero su salida en diciembre del corriente año cobra cada vez mayor fuerza. El Tata ya había dado su punto de vista sobre la posibilidad de sumarlo para la próxima pretemporada del equipo. ¿Volverán a reunirse?