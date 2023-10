La preocupante frase de Rafael Nadal y su sentencia sobre Novak Djokovic: "Aún siento..."

En plena recuperación aún de su lesión en la cadera que le ha tenido apartado de las pistas durante todo el año, Rafael Nadal reapareció en la presentación de un nuevo proyecto empresarial, el NDL Ro Health junto a Cantabria Labs en Madrid, donde concedió una entrevista a la Agencia de noticias EFE.

El el tenista balear, ganador de veintidós títulos del Grand Slam, admitió que le ha sorprendido el rendimiento de Novak Djokovic, al que felicita y reconoce su mérito, pero a la vez dejó muchas dudas sobre su posible vuelta a la cancha en el Abierto de Australia, algo que había confirmado Craig Tiley, el director del primer 'grande' del año.

Nadal elogió lo conseguido por Djokovic.

"Fue un poco osado. Yo tengo muy buena relación con él y entiendo su ilusión y también la del Abierto de Australia que seguro que es inferior a la que tengo yo de ir allí. Pero de ahí a decir que voy a estar en el Abierto de Australia me parece muy complicado de decir a día de hoy. Yo no necesito fechas, sino necesito ir simplemente trabajando día a día con la ilusión y con la mentalidad adecuada para intentar recuperarme", expresó el español que luego habló de su recuperación.

"Puedo entrenar un poco más y eso es ya un avance. Tengo menos dolor, pero aún siento molestias. Si no tuviera dolor podría dar una fecha. Pero hago cosas que antes no podía hacer. Voy por el camino adecuado. Aunque es una lesión que no he tenido antes. Pero tengo ilusión, que es lo más importante. Es una lesión que es nueva para mí y es un terreno desconocido. Intenté volver en la temporada de tierra y no pudo ser, por eso no sé y no puedo decir cuándo voy a regresar", añadió.

Para cerrar, elogió sin dudarlo a Djokovic: "Todos sabemos que Djokovic es lo que es y que ha conseguido algo histórico, algo que no se había conseguido nunca y solo queda felicitarle. Al final tampoco me ha sorprendido. Yo pensaba que este año, a nivel personal ya no como jugador, pensaba que... no me imaginaba a Djokovic... me imaginaba a Djokovic ganando Grand Slam pero no me imaginaba que ganara tres porque creo que hay otra generación joven que es muy potente".