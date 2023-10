Atención, Los Pumas: por qué Imhoff entró en el protocolo HIA y de qué depende para jugar ante Japón

El último sábado, Michael Cheika tiró de la vieja guardia en la victoria de Los Pumas ante Chile. Por primera vez en el Mundial de Rugby 2023, el entrenador utilizó a los más experimentados en conjunto: Agustín Creevy, Nicolás Sánchez, Tomás Cubelli y Juan Imhoff fueron algunos de los que protagonizaron el triunfo previsible, pero necesario. Sin embargo, el que se llevó la peor parte fue el wing, dado que fue reemplazo a raíz de un golpe en la cabeza que lo pone en duda para el encuentro ante Japón por el protocolo HIA.

Al igual que otros deportes de contacto fuerte, el rugby avanzó mucho sus políticas con respecto a las concusiones y golpes en el cráneo. Esto fue lo que le sucedió al rosarino de 35 años cuando fue a tacklear a Iñaki Ayarza, fullback de Los Cóndores. Pese a que la técnica estuvo en su lugar, el jugador del Racing 92 francés embistió el cuerpo rival con su cabeza, quedó tendido en el césped.

En el comienzo de la semana previa al duelo decisivo con Japón, Imhoff no formó parte de los movimientos del equipo de Cheika y su presencia corre peligro. Es que el HIA (Evaluación de Lesiones en la Cabeza, por sus siglas en inglés), tiene reglas bastante estrictas para descartar todo riesgo en una zona muy sensible. De hecho, indica que el wing de Los Pumas deberá someterse a estudios médicos y chequeos bastante intensivos antes de regresar a las canchas, algo que también recomiendan hacerlo gradualmente.

Imhoff junto a su familia tras la victoria de Los Pumas. (Foto: ESPN)

Precisamente, el reglamento de la World Rugby indica que el tiempo de reposo mínimo debe ser una semana, independientemente de si los síntomas desaparecieron. En este caso, Imhoff podría jugar ante Japón, ya que habrían pasado ocho días desde la victoria ante Chile.

No obstante, puede que Cheika elija no arriesgar al experimentado jugador. No porque lo necesite, sino porque Imhoff vio sus primeros minutos en el Mundial de Rugby 2023 justamente ante Chile, lo que invita a pensar que no está arriba en la consideración del coach. Por eso, todo indica que Mateo Carreras y Emiliano Boffelli recuperarían sus lugares en las bandas en el cruce decisivo entre Los Pumas y Japón.