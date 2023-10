La valorable decisión de Messi con Inter Miami tras su doblete con la Selección argentina a Perú

Luego de su enorme actuación con la Selección argentina ante Perú, donde convirtió los dos goles para una nueva victoria nacional, Lionel Messi viajó directamente desde Lima a Estados Unidos y anoche estuvo en el DRV PNK Stadium para ver el empate de Inter Miami ante Charlotte FC (2-2) por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS).

El cotejo, pendiente de la 27ma. fecha de la etapa regular de la competencia, se disputó en Fort Lauderdale ante poco menos de 3.500 espectadores, índice elocuente de que la no participación del capitán argentino repercute notoriamente en el interés que despierta el conjunto del rosarino Gerardo Martino.

El último en casa, gracias #LaFamiliaIMCF uD83DuDC97uD83DuDC97 pic.twitter.com/hTgm3WRot6 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 19, 2023

El defensor Tomás Avilés (ex Racing Club) y los delanteros Facundo Farías (ex Colón de Santa Fe) y Nicolás Stefanelli (ex Defensa y Justicia) integraron el once de arranque de Inter Miami, que sumó su sexto encuentro sin triunfos (tres empates, tres derrotas), incluido la caída en la final de la US Open Cup a manos del Houston Dynamo por 2-1.

En el conjunto dirigido por Martino, que continúa en la penúltima colocación de la Conferencia Este con 34 puntos, se produjo la reaparición del lateral español Jordi Alba (excompañero de Messi en Barcelona), quien ingresó en la segunda etapa, en sustitución de Noah Allen.

Ahora, Inter Miami, que quedó al margen de los play offs y no tendrá competencia oficial en la MLS hasta febrero de 2024, cerrará la temporada midiéndose con el apuntado Charlotte FC, pero en el estado de Carolina del Norte, el sábado próximo. Se presume que Messi, ya repuesto de esa molestia en el isquiotibial izquierdo, podrá estar desde el comienzo en el último cotejo de la franquicia de la Florida en el campeonato.