El nuevo revés para Alcaraz en su lucha por volver al 1 y un anuncio con Djokovic

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz protagonizarán una lucha encarnizada por terminar el 2023 como número uno del ranking mundial. Luego de una mala gira por Asia, el español no pudo aprovechar la ausencia del serbio en Beijing y Shanghai para acortar distancias. De esta manera, el murciano apuntaba todos sus cañones al regreso a Europa, pero se confirmó que se perderá el ATP 500 de Basilea por lesión. Sin embargo, en cuestión de horas se supo que tanto el 1° como el 2° del tenis estarán presentes en un torneo exhibición antes de que termine el año.

Alcaraz es baja para el ATP 500 de Basilea.

Este jueves se ratificó que Carlitos no estará en Suiza. Según informó la organización del certamen, el joven de 20 años se bajó a última hora por un doble problema físico: inflamación en su pie izquierdo y molestias en el glúteo. De esta manera, el hispánico descansará para llegar de la mejor manera al Masters 1000 de París-Bercy.

El mundo del tenis aguarda por un nuevo cruce entre Alcaraz y Djokovic y esa oportunidad podría darse en la capital francesa. Claro, esto no está asegurado y mucho menos con la cantidad de resultados sorpresivos que se vieron en este tipo de torneos con el chico de Murcia. Sumado a esta inestabilidad del español, Nole no juega desde el US Open, por lo que su inactividad también arroja algunas dudas.

Djokovic y Alcaraz se reencontrarán en Arabia Saudita.

No obstante, los fanáticos pueden estar contentos de que sí tendrán un partido entre los mejores del mundo antes de fin de año. Dicho partido será en el Riyadh Season Tennis Cup, torneo de exhibición en Arabia Saudita. El evento será justo después de Navidad, entre el 26 y 27 de diciembre.

El partido será disputado en el Kingdom Arena, con capacidad para 40 mil personas. El partido "telonero" al cruce Djokovic-Alcaraz será nada menos que la bielorrusa Aryna Sabalenka y la tunecina Ons Jabeur, la número uno y siete del ranking de la WTA, respectivamente.