La picante respuesta del árbitro Merlos a Almirón tras la polémica en el Boca-River: "Yo estoy feliz de la vida si..."

Andrés Merlos rompió el silencio y habló sobre su presencia en la última edición del Superclásico del fútbol argentino. Aquella tarde, en la Bombonera, el triunfo fue para River por 2-0 gracias a los goles de Salomón Rondón y Enzo Díaz. Jorge Almirón, el DT de Boca, había apuntado contra el árbitro en conferencia de prensa.

“Nos había pasado en el partido anterior en cancha de ellos. Salió en todos lados que Merlos es hincha de River. Se muestra con la camiseta de River. Eso no puede pasar. No puede pasar esto porque se presta a estas confusiones y estas dudas. La falta del primer gol fue clara, la vimos al lado del banco. La jugada sigue y termina en gol. Y la de Cavani es milimétrica. Uno se queda con cierta duda porque en las jugadas claves nos desfavorece", fueron las palabras con las que el director técnico señaló al mendocino.

#AHORA | Andrés Merlos sobre las declaraciones de Almirón, en #ComoTeVa:



"Sería muy irrespetuoso de mi parte decir algo del técnico de #Boca".



"Para mí fue muy satisfactorio lo que dijo, porque si lo único que tenía para decir son esas fotos que sacaban de mí, feliz". — D Sports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) October 18, 2023

En horas de la tarde de este miércoles Andrés Merlos dijo presente ante los micrófonos de DS Radio y no dudó en responderle al DT: "Con respecto a lo que dijo, para mí fue muy satisfactorio. Si lo único que tuvo para quejarse fue que habían salido fotos mías de River, yo estoy feliz".

"Cada uno es libre de decir lo que quiera. Si no tiene una roja o un penal para protestar y lo que puede manifestar es eso, yo estoy feliz de la vida", añadió el árbitro del encuentro. "No sé si esta bien o mal que el árbitro diga o no de que equipo es. Mi familia va a estar feliz cuando al equipo arbitral le vaya bien. Ellos aún no se acostumbran a esto y sufren creo que por eso un árbitro nunca va a decirlo", añadió.

Para finalizar, Merlos se mostró conforme por la actuación del equipo arbitral en cancha de Boca: "Quedamos muy felices con el Boca-River, salió todo lo planificado. Fue un trabajo impecable. Cuando las críticas son constructivas, bienvenidas sean. Las destructivas ni las consumo. Yo no voy a andar viendo quién opera o si hacen un Photoshop. Siempre va a quedar la duda de si la foto es trucada o no", indicó Merlos.