La particular respuesta de Berizzo sobre su futuro como DT de Chile tras el 0-3 ante Venezuela: “El fútbol se volvió…”

Chile no da pie con bola y cayó por goleada ante Venezuela. En Maturín, la Vinotinto no solo que se impuso por 3-0, sino que superó ampliamente en el juego a la Roja de Eduardo Berizzo. Precisamente, el entrenador argentino de la Roja quedó muy mal parado de cara a su futuro y muchos hinchas e integrantes de la prensa pidieron por su salida.

A raíz de este mal inicio en las Eliminatorias, el Toto fue consultado por su continuidad tras poco más de un año de su asunción: "Esa no es una pregunta para mí. El fútbol se ha vuelto cada vez más volátil. El cuestionamiento y la crítica es parte del trabajo. Cuando pierdes, la crítica aparece, hay que mantenerse frío. Hay que seguir y pensar en positivo. Esta Eliminatoria no te permite lamentarte", expresó.

Además, Berizzo sorprendió al decir que Chile tuvo buenos pasajes de juego ante una Venezuela ampliamente superior: "Desequilibra el partido, quedarte con 10 te castiga muchísimo. A mí entender, no era un partido para este marcador. Fue un primer tiempo bien jugado, con ocasiones a favor, pero los errores se pagan, abren la cuenta por un error y después vino la expulsión", analizó.

Por otra parte, el ex Sevilla, Paraguay y otros aseguró que el cambio generacional que atraviesa la Roja no es fácil de llevar: "Hay muchos jóvenes llegando a la selección, deben aprender rápido que este nivel exige no equivocarte, el partido de hoy es la prueba, los errores te alejan del resultado", recalcó.

Finalmente, Berizzo concluyó: "Después de un partido así, el ánimo está tocado. Esta Eliminatoria te castiga con goles". Tras cuatro partidos, Chile suma cuatro puntos y está fuera de puestos de clasificación para el Mundial 2026.