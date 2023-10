El gran reconocimiento del DT de Perú a la Selección de Scaloni: “Argentina hoy no depende de…”

La Selección argentina tendrá una nueva cita con su liderazgo e invicto en estas Eliminatorias cuando enfrente como visitante a Perú, desde las 23 (hora argentina) en el estadio Monumental de Lima.

Perú llega golpeado al partido, luego sumar un solo punto de 9, tras un empate en el debut ante Paraguay y dos derrotas ante Brasil y Chile (2-0) en el Clásico del Pacífico. El DT Juan Reynoso comienza a ser mirado de reojo y muchos hinchas reclaman el regreso de Ricardo Gareca. Claro, esta Argentina no es la mejor Selección para una remontada, pero el entrenador asume el compromiso con el respeto necesario.

La Selección de Perú sumó 1 de 9 puntos. Foto: @labicolor

"Esperamos un partido ante un rival que le sumó más cosas de aquella Argentina de las dos últimas Eliminatorias. Es campeona del mundo, está en excelente momento. Coincido totalmente con su técnico, es un equipo que sabe a lo que juega, hoy ya no depende de Messi", señaló en la previa.

"No solo en Argentina, sino en cualquier equipo que esté, Messi va a ser el diferencial. Argentina ya ha demostrado en los partidos sin su capitán que siempre intenta jugar, tiene muchos automatismos, buena circulación de balón. Más que los rivales se tiran atrás, ellos arrastran al rival. Está en nosotros llevarlos al juego que nos convendría", siguió Reynoso.

La Selección de Perú se prepara para enfrentar a Argentina. Foto: @labicolor

Pero no todo es Messi. El DT también habló de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. "Saben que son dos nueves nominales, pero por el juego de Argentina no lo son, uno pica y otro va a las largas. Argentina apuesta a dejar espacio y es un mérito de ellos. No solo juegan juntos, trabajaron durante un Mundial, antes y durante, hoy tienen las posibilidades de engañar con los movimientos para encontrar los espacios si la defensa no tiene claro a qué apuesta. Cambia con Lionel, pero son dos nueves muy dúctiles para el apoyo, para marcar pases, será un lindo reto para la defensiva", evaluó.

"Para nosotros todos los partidos son distintos. Hay rivales con virtudes o fortalezas en determinadas zonas de la cancha. Argentina es campeón mundial, no solo tiene muy buen equipo, tiene individualidades. Estamos tomando las precauciones del caso para neutralizar y, de acuerdo con nuestras características, intentar sorprenderlos", cerró el DT.