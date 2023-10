La sorpresiva revelación de Chiquito Romero tras los penales ante Talleres: "Hoy estaba bastante caído, no me…"

Boca consiguió meterse entre los cuatro mejores de la Copa Argentina tras vencer en los penales a Talleres de Córdoba aunque, en esta oportunidad, no necesitó de Sergio Romero en la definición. Es que los jugadores cordobeses tiraron dos remates a la tribuna y eso facilitó todo, en una noche donde el arquero xeneize realizó una llamativa revelación.

Mirá el video

"Les dije que iba a hacer el esfuerzo de atajar uno o dos penales. No me sentía del todo bien hoy la verdad, estaba bastante caído. No me sentía bien, estaba medio raro hoy. Pero por suerte los muchachos de Talleres no embocaron al arco y eso también me ayuda a mí. Y mis compañeros hicieron un gran trabajo", contó.

Luego, en la misma línea, agregó: "En el gol que me hacen al ángulo la verdad que no tenía idea adónde pateaba, yo decidí tirarme para la izquierda y él la pateó a la derecha y la clavó espectacular. A los que se les fue muy alto patearon con muchísima violencia. Pero esto es así, es un juego mental. Ellos no sabían si yo hoy estaba bien o mal y decidieron patear de esa manera".

"Hicimos un gran trabajo, tendríamos que haber pasado en los 90 minutos. Pero bueno, tocó sufrir de vuelta e ir a los penales. Gracias a Dios los muchachos la metieron y nos llevamos la clasificación que era lo que vinimos a buscar. Fue un gran partido. El entrenador encontró el sistema que mejor se nos adapta", comenzó por analizar Romero.

Para cerrar, reflexionó: "Tenemos que seguir por este camino. Se vienen cosas lindas, muy hermosas por delante, y tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible. Este es el camino, creo que nos estamos dando cuenta que hay una forma de jugar al fútbol y es no rendirse, pelear, sacrificarse por el de al lado. Estos muchachos están haciendo un gran trabajo".