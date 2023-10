La advertencia de Federer sobre Alcaraz en medio de su mala racha: "Todavía es..."

Desde que triunfó en Wimbledon, Carlos Alcaraz no pudo replicar el nivel casi impoluto que lo llevó a ser el número uno del mundo. Luego del traspié del español en el Masters 1000 de Shanghái, nada menos que Roger Federer salió a bancarlo y aseguró que los bajones de rendimiento son lógicos.

En diálogo con el podcast de la ATP, el suizo, considerado por muchos como el mejor de la historia, habló sobre las expectativas que hay sobre Carlitos. Principalmente, también denostó las comparaciones entre el murciano y los integrantes del Big 3: "Rafa, Novak, Andy y yo esperamos que cada generación produzca su mejor tenis cada semana, pero es difícil lograrlo. Carlos lo ha hecho tan bien como pudo hasta ahora", señaló.

Toronto, Cincinnati, US Open, Beijing y Shanghái: todas decepciones para Alcaraz.

Además, realzó el triunfo de Alcaraz sobre Djokovic en el All England: "Alcaraz es genial. Todavía es joven y todo lo que ha logrado es fantástico. Ganar Wimbledon contra Novak no es ninguna broma. Pero también va a perder, como aquí en Shanghái", sentenció.

"Pero lo está haciendo fantástico. Tiene un gran juego y un futuro increíble por delante", elogió Federer, que tiene 20 Grand Slams en sus vitrinas. Por último, Su Majestad dejó en claro que no le agradan los paralelismos con lo que hizo su camada: "Carlos es Carlos, como Novak es Novak o Rafa es Rafa. No me gustan las comparaciones", disparó.

Luego de tropezar por duplicado en la gira asiática, Alcaraz buscará cerrar el 2023 de la mejor manera, y eso es como número uno del mundo. Para ello, irá por los títulos en el ATP 500 de Basilea, Masters 1000 de Paris-Bercy y ATP Finals de Turín. En los últimos dos estará Novak Djokovic, por lo que hay promesa de grandes batallas.