La fuerte sentencia del Colo Barco sobre la Libertadores, tras pasar a semis de Copa Argentina: “Vamos a…”

Boca volvió a imponerse en los penales, como ya es costumbre. Esta vez fue para clasificar a las semifinales de la Copa Argentina en la que enfrentarán a Estudiantes de La Plata. Así, el equipo de Almirón sostiene la triple competencia, aunque, claro está, la mas importante es la final de al Copa Libertadores que se disputará en el estadio Maracaná el 4 de noviembre.

Valentín Barco, el responsable de definir la tanda de penales, hizo un balance del desarrollo favorable para su equipo: "Hicimos un gran partido. Fuimos muy superiores al rival. No nos cobraron un penal en el primer tiempo como para irnos empatando pero después salimos a buscarlo. No se nos dio, tuvimos más chances, pero somos justos merecedores".

La palabra de Barco

"Jugamos muy bien. Estábamos llegando. Nos llegan ellos, nos hacen un gol. Después no nos cobraron el penal. Pero estábamos contentos por otro lado, porque sabíamos que íbamos a entrar en el segundo tiempo e íbamos a empatarlo", agregó sobre el desarrollo del primer tiempo.

Sobre su penal definitivo, definición excelsa al palo derecho de Herrera, el volante describió: "Pateo así. Espero a ver si se mueve o no. Se movió para un lado y elegí el otro. Contento por el grupo y ahora vamos por todos".

Finalmente, Barco se refirió a la gran detalle de los jugadores con el público que accedió al Malvinas argentinas, que al terminar el partido comenzó a cantar junto a los jugadores: "Quiero la Libertadores...". El Colo no pudo disimular la expectativa y hasta dejó una fuerte declaración de confianza: "Obvio, es el sueño de todos los bosteros, de todos nosotros. Estamos muy unidos y nos preparamos para este momento. Vamos a ganarlo".

Finalmente, se refirió a la pelea con Cavani en pleno partido: "Nada, son calenturas del momento. Yo me enojé porque no me la pasó y el se enojó porque... ¿está claro no? Es parte del fútbol. Después nos arreglamos y ahora estamos todos contentos".