Atención, Lepra: por qué Reali no podrá jugar la final por el ascenso

Independiente Rivadavia festeja una clasificación histórica a la final del reducido de la Primera Nacional. La Lepra derrotó 1-0 a Maipú en condición de visitante, aprovechó la igualdad de Chacarita y está a un pasito de conseguir el ascenso a la máxima categoría. Sin embargo, no todo es color de rosa para el conjunto de Alfredo Berti ya que Matías Reali, una de sus piezas fundamentales, no podrá estar presente en el partido decisivo.

El atacante de los Azules anotó el único gol del clásico ante Deportivo Maipú y salió a celebrar, bailecito de por medio, de cara al público del botellero, una situación que le valió la quinta tarjeta amarilla del campeonato. A pesar de la polémica por lo ocurrido, lo cierto es que el extremo deberá cumplir la fecha de suspensión y no podrá saltar al campo de juego en el choque más importante del semestre, una baja sumamente sensible para el elenco del Parque General San Martín: "Me quiero matar. No había gente de Maipú en ese sector y la verdad que no lo puedo creer. Ahora, más en frío no lo puedo creer".

El 10, ausencia de peso para la gran final.

En lo que va de la temporada, Reali disputó 32 encuentros como titular y estuvo ausente en tan sólo tres oportunidades (dos por lesión y uno en el banco de suplentes). Los números reflejan la importancia que tiene el ex Gimnasia de Jujuy en el once de Berti, que hasta el momento ha marcado dos goles (uno ante Atlético Rafaela en la fecha 14 y el restante en el duelo ante el Cruzado).

Como consecuencia, Berti deberá empezar a buscar al reemplazante del 10 de cara al enfrentamiento más trascendental de Independiente Rivadavia en los últimos años. Este compromiso ante el ganador de la zona "A" se jugará el 28 de octubre con rival y sede a definir.